لاعتماد الموازنة.. انعقاد «عمومية المنشآت السياحية» خلال النصف الثاني من نوفمبر

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الجمعية العمومية العادية للغرفة الخاصة بمناقشة الميزانية واعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2021-2022 ستنعقد خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أنه سيتم أيضا خلال الجمعية العمومية مناقشة الأنشطة التي قامت بها الغرفة خلال هذا العام، فضلا عن اعتماد خطة نشاط الغرفة عن العام الجديد.

توصيات الغرفة خلال الجمعية العمومية

وأضاف فتحي، لـ«الوطن»، أن هناك العديد من التوصيات لرفع نسب إقبال الرواد للذهاب للمطاعم والمنشآت السياحية سيقوم مجلس إدارة الغرفة بعرضها على أعضاء الجمعية العمومية للغرفة وذلك لمناقشتها، موضحا أن هناك توصيات أخرى تتعلق بالضريبة العقارية وإعفاء المنشآت والمطاعم السياحية منها سيتم مناقشتها أيضا خلال الجمعية.

وكشف فتحي عن أن المطاعم والمنشآت السياحية المصرية حققت خلال العام المالي الماضي الذي بدأ في 1 يوليو 2021 وانتهى في 30 يونيو الماضي إيرادات جيدة بالمقارنة بالعام المالي الذي سبقه، موضحا أن غالبية المطاعم حققت خلال العام المالي المنقضي هامش ربح جيد.

السياحة العربية كانت مميزة هذا العام

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة بالغرفة إلى أن السياحة العربية كانت سببا رئيسيا في إحداث رواج بالمطاعم السياحية خلال هذا العام، موضحا أن مطاعم القاهرة الكبرى كانت الأكثر إشغالا خلال العام الماضي المنقضي، كما كانت نسب الإقبال على مسارح المنوعات وصالات الديسكو جيدة خلال ذات العام.

وأوضح أن الربع الأول من العام المالى الجديد 2022 -2023 شهد زيادة كبيرة في نسب الإقبال على المنشآت والمطاعم السياحية بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضى.

يشار إلى أن الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية تضم نحو 1370 منشآة سياحية.