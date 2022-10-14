المنشآت السياحية تتوقع ارتفاع الإقبال على المطاعم: الأرباح بدأت تزداد

قال على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن نسب الإقبال على المنشآت والمطاعم السياحية، بدأت فى التحسن خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن تراجعت بشدة بداية من الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضى، متوقعة ارتفاع نسب الإقبال خلال الشتاء.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تصل نسب الإشغال خلال النصف الثانى من شهر أكتوبر الجارى، إلى نحو 50%، بعد أن سجلت نحو 30% خلال الأسبوع الأول من الشهر ذاته، تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد.

عودة جميع المنشآت السياحية للعمل

أضاف منصور لـ«الوطن»، أن جميع المطاعم والمنشآت السياحية، البالغ عددها نحو 1370 منشآة، عادت إلى العمل خلال العام الجارى، عدا المنشآت التى لديها مشكلات قانونية، أو غيرت نشاطها خلال جائحة كورونا التى ضربت العالم خلال عام 2019، لافتا إلى أن العام الجارى شهد تحقيق المطاعم لإيرادات جيدة للغاية بالمقارنة بالعامين الماضيين.

المطاعم تحقق هامش ربح جيد

أكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن غالبية المطاعم السياحية حققت هامش ربح جيد خلال العام الحالى، بالمقارنة بالعامين الماضيين، حيث تكبدت فيهما المنشآت السياحية خسائر بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع نسب الإقبال على المطاعم والمنشآت السياحية العام المقبل، فى ظل المؤشرات الحالية عن زيادة فى الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2023.

وأوضح أن التراجع الكبير فى نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية الشهر الماضى، يعود إلى عودة السياح العرب إلى بلدانهم، بسبب بدء العام الدراسى هناك، وانتهاء الإجازة، فضلا عن استعدادات الأسر المصرية لبدء العام الدراسى الجديد، ما جعل غالبية المواطنين يعزفون عن تناول الطعام خارج المنزل.

وأشار منصور، إلى أنه نتيجة ارتفاع الحجوزات السياحية بكل من الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان خلال الموسم السياحى الشتوى الحالى، فإنه من المتوقع أن ترتفع نسب الإقبال على المطاعم والمنشآت السياحية بتلك المدن خلال الشتاء.