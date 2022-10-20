مصرع شاب أسفل عجلات قطار في المنوفية

شهدت مدينة الباجور قبل قليل، مصرع شاب أسفل عجلات قطار «منوف بنها»، أثناء مروره من مكان غير مخصص للعبور بدراجة نارية، وتجمع الأهالي، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى

وعلي الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي الباجور، بمحافظة المنوفية، ووضع الجثة تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قامت قوة من الشرطة بسؤال الأهالي عن أسباب الحادث، وتبين أن الشاب كان يمر من مكان غير مخصص للعبور بالقرب من مدينة الباجور.

إخطار لمديرية الأمن بالحادث

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع شاب أسفل عجلات قطار منوف بنها، وتم نقل الجثمان إلي مشرحة المستشفى، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

انهيار منزل ريفي في قرية بالباجور

في سياق منفصل، شهد مركز الباجور، مساء أمس، انهيار منزل ريفي في إحدى قرى المركز دون خسائر في الأرواح، وانتقلت الجهات التنفيذية والشرطة إلي مكان المنزل، وتم وضع حراسة عليه، وتبين عدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .