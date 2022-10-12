بشرى ونادية مصطفى وأبو الليف يهنئون مصطفى كامل: مبروك لنقيبنا الجديد

عبر عدد من نجوم الفن عن سعادتهم بفوز الفنان مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين، متفوقا على منافسيه مصطفى حلمي أمين وشريف حمدي وعلاء سلامة، في الانتخابات التي أجريت أمس الثلاثاء على مقعد النقيب.

أبو الليف يهنئ مصطفى كامل

وقال أبو الليف، لـ«الوطن»، مهنئا مصطفى كامل بتوليه قيادة نقابة الموسيقيين: «ألف مليون مبروك ربنا يوفقك ويرزقك الخير، وأتمنى الصالح لكل أعضاء النقابة».

وقالت الفنانة بشري، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، «مبروك لنقيبنا الجديد بالتوفيق، ويعينك ربنا لما فيه صالح الموسيقى والموسيقيين، والأهم الجمهور».

كما هنأت الفنانة نادية مصطفى الفنان مصطفى كامل، قائلة: «مصطفى كامل نقيباً للموسيقيين بالتوفيق والنجاح للصالح العام ولصالح الجمعية العمومية، وأتمنى تقديم المزيد من الجهود لصالحهم، مبروك».

رسالة مصطفى كامل لجمهوره بعد فوزه

«شكرا لكل أعضاء الجمعية العمومية على اختيارهم لي، وأنا تحت أمركم وشكرا على تعبكم وعلى كل ما فعلتوه معي»، بهذه الكلمات عبر الفنان مصطفى كامل عن سعادته بعد فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يقود مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقيية، لمدة 10 أشهر مقبلة، يقدم فيها الخدمات لأعضاء النقابة، خلفاً للفنان هاني شاكر الذي قدم استقالته منذ فترة.

يذكر أن هاني شاكر هنأ مصطفى كامل أمس بعد فوزه بمنصب النقيب، قائلاً: «أخي الحبيب والصديق العزيز مصطفى كامل، ألف مبروك الفوز بمقعد نقيب الموسيقيين».