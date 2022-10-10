بشرى: لا يوجد خلاف مع سمية الخشاب.. وهناك علامة استفهام حول «كازينو بديعة»

نفت الفنانة بشرى وجود أي خلاف بينها وبين سمية الخشاب بسبب مسرحية «كازينو بديعة»، موضحة أن الأخيرة ليس لها علاقة بالأمر، فهي ممثلة يعرض العمل عليها وتوافق أو ترفض فقط ،ومن يسأل في ذلك الشركة المنتجة، وآخرون، موضحة أن الشخصيات التراثية ملك للجميع وكل شخص من حقه تقديمها بالطريقة المناسبة من وجهة نظره، وفي النهاية الحكم للجمهور.

المنتج محمد جوهر عرض عليها المسرحية منذ 25 عاما

وأكدت بشرى أن المنتج محمد جوهر عرض عليها المسرحية منذ 25 عاما وكان أول رئيس لها في العمل عندما كانت طفلة، ولكن كان عمرها صغير على الشخصية تلك الوقت، وجدد العرض المنتج محمد جوهر منذ فترة حيث أن عمرها أصبح مناسب للشخصية، وبالفعل جرى التعاقد مع مسرح الزمالك.

ونوهت بشرى بأن هناك علامة استفهام كبيرة، وهي لماذا تم الإعلان عن المسرحية الأخرى بعد إعلان مسرح الزمالك بعدة أيام.

واختتمت أن سمية الخشاب صديقتها وبرج الميزان مثلها، وستهنئها بعيد ميلادها الذي سيكون بعد أيام قليلة.

بشرى تستعد لطرح ثاني أغنيات ألبومها الجديد

وفي سياق آخر، تستعد بشرى لطرح ثاني أغاني ألبومها الجديد «في حتة تالتة» خلال الأيام المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققته بأول أغاني الألبوم والتي حملت عنوان «الليل»، وحققت ملايين المشاهدات في فترة قصيرة.