بشرى سارة للمحذوفين من التموين.. فحص التظلمات وقبول العودة للدعم خلال شهر

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، على قيام الوزارة، بفحص تظلمات الحذف من منظومة التموين يستغرق شهرا واحدا فقط، من أجل قبول التظلم من عدمه، وعودة صرف الدعم السلعي للمحذوفين، بسبب الرواتب الحكومية العليا أو امتلاك السيارات الحديثة.

فحص تظلمات التموين

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، بأن عودة صرف السلع التموينية لكل من جرى حذفه من التموين بعد التأكد من مظلوميته، عبر سيستم منظومة الدعم التمويني، مع تفعيل صرف الدعم السلعي لبطاقته مرة أخرى، لافتة إلى أن فحص التظلم، يتم بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية وإدارة المرور، للتأكد من عدم انطباق محددات الحذف من التموين عليهم.

الأوراق المطلوبة لقبول تظلمات المحذوفين من التموين

ووجهت وزارة التموين، مديرياتها على مستوى المحافظات، باستلام طلبات التقدم من المواطنين، حول تظلمات الحذف من التموين، وتجميع الملفات وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة لفحصها، إذ تشمل الأوراق المطلوبة من المتظلمين على التالي:

١- تقديم صور ضوئية من البطاقة التموينية.

٢- تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة المستهدف.

٣- تقديم أصل مفردات مرتب حديث للأفراد المستهدفين مختومة بشعار الجمهورية.

٤- تقديم جواب من المرور يفيد بعدم امتلاك سيارة للفرد المستهدف أو في حالة امتلاك سيارة يفيد بنوع وموديل السيارة حتى عام 2017 مختومة بشعار الجمهورية.

استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من التموين

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن استمرار صرف كامل حصة الخبز البلدي المدعم لجميع المحذوفين من التموين بسبب الرواتب العليا أو لسبب امتلاكهم لسيارات موديل حديث أعلى من موديل 2018.