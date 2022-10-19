قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سندافع عن أوكرانيا، مهما كانت أفعال العدو ومخططاته، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف زيلينسكي، نعمل على إنشاء نقاط طاقة متحركة في المناطق المدمرة.

وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني، بعد إعلان الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين، حالة الحرب في الأربع مناطق الأوكرانية المنضمة إلى روسيا وهى دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون.

إعلان التعبئة الاقتصادية في 8 مناطق على الحدود مع أوكرانيا

كما أعلن بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، التعبئة الاقتصادية وتقييد الحركة في 8 مناطق على الحدود لأوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014.

وقال بوتين، إنه يمنح سلطات إضافية لقادة جميع المقاطعات الروسية، للحفاظ على النظام العام وزيادة الإنتاج، لدعم العملية العسكرية في أوكرانيا.