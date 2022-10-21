النائب محمود القط: المتحدة تعيد الإعلام التوعوي لحماية النشء

ثمّن النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمكافحة الإدمان، مؤكدًا أنّها خطوة جادة في عودة الإعلام التوعوي المصري خاصة بعد الانفتاح التكنولوجي الذي طرأ على العالم، والذي جعل الأطفال لا سيما المراهقين يعيشون في عالمٍ افتراضي قائمٍ على تقليد السلوكيات دون وجود حاجز توعوي بخطورتها.

توعية الشباب بخطورة الإمان

وأضاف النائب القط، لـ«الوطن»، أنّ توعية الشباب بخطورة الإدمان يجب أن تكون بوسائل مبتكرة وبأفكار متواكبة مع الذكاء الاصناعي والتطور التكنولوجي، وتحويل هذه الوسائل من أدوات للهدم إلى أدوات للحفاظ على الشباب وبناء وعيهم، وأفكارهم بصورة صحية قائمة على أن يكون لديهم حائط ذهني وتوعوي ضد ما يحدث حولهم من محاولات لاستدراجهم نحو كل ما يضر صحتهم وخصوصا الإدمان.

دور لجنة إعلام الشيوخ في التوعية بخطورة الإدمان

وأشار أمين سر لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، في حديثه عن دور اللجنة في التوعية، إلى أنّ لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ تنسّق باستمرار مع جميع الجهات المعنية سواء بالثقافة أو الإعلام؛ لوضع السياسات والأطر التي من شأنها أن تكون درعًا وقائيًا للمجتمع المصري في كل المجالات وخصوصًا الإدمان.