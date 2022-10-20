مواعيد عرض مسلسل دوبامين والحلقة الأخيرة.. الإعادة 3 مرات يوميا

أعلنت قناة سي بي سي، مواعيد عرض مسلسل دوبامين، التي كثر البحث عنها خلال الساعات الماضية، إذ ينتظر العديد من متابعي ومحبي المسلسل، موعد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل.

وفي السطور التالية، نعرض مواعيد عرض مسلسل دوبامين، من بطولة الفنانة الشابة ريم مصطفى.

مواعيد عرض مسلسل دوبامين

يجر عرض مسلسل دوبامين على شاشة سي بي سي، يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهرا.

كما تعرض الحلقة على قناة سي بي سي دراما، الساعة 11 مساء، والإعادة 3 مرات، في تمام الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً والساعة 4 عصراً.

وتعرض القناة، عرضا لحلقات مجمعة لحلقات مسلسل دوبامين يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

كما يعرض المسلسل على شاشة أبو ظبي.

أبطال مسلسل دوبامين

مسلسل دوبامين من بطولة الفنانة الشابة ريم مصطفى، باسل ازارو، محمد كيلانى، بسنت شوقي، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، مروان يونس، حليم، ريم المصرى، نوران ماجد، ريهام ماهر، منار سلامة، أحمد إمام.

مسلسل دوبامين من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

قصة مسلسل دوبامين

تدور أحداث مسلسل دوبامين الذي تجسد بطولته الفنانة ريم مصطفى، ما بين الإثارة والتشويق في إطار اجتماعي ويناقش عالم السوشيال ميديا وتأثيره على حياة الناس، وكيف أصبحت المشاعر تنشأ على تطبيقات إلكترونية، وبين شخص أنشأ أبلكيشين خاص للتواصل، وآخر يسعى لتدميره وإفساد خطته.