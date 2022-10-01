طرح بوسترات مسلسل «دوبامين» قبل عرضه بساعات.. بطولة ريم مصطفى

أزاحت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد «دوبامين» بطولة الفنانة ريم مصطفى، الستار عن بوسترات العمل الذي من المقرر انطلاق عرضه مساء اليوم السبت على شاشة قنوات «CBC».

وظهر على بوسترات العمل بطلة المسلسل الفنانة ريم مصطفى، التي تجسد شخصية «ضحى» وتعمل مدربة يوجا، كما ظهر لاعب الأهلي أحمد بلال في أول عمل درامي، ويلعب دور «فادي» رجل أعمال.

شخصيات مسلسل دوبامين

بينما يجسد الفنان مروان يونس شخصية «داوود» رجل أعمال، ويلعب الفنان باسل الزارو شخصية «ياسين» مهندس، كما تلعب الفنانة الشابة إسراء رخا شخصية «تالين» طالبة جامعية، ويجسد حليم بركات شخصية «بيسو».

وتدور قصة المسلسل حول تطبيق إلكترونى يتحكم في المشاعر الإنسانية، ويتناول أحداثا حقيقية ترتبط بالمشاعر الإنسانية بشكل مختلف من خلال مناقشة عالم «السوشيال ميديا»، ومدى تأثيرها على هذه المشاعر وتأثرها بها، وكيف أصبحت المشاعر تنشأ عبر تطبيقات إلكترونية.

مسلسل دوبامين 15 حلقة

وينتمي مسلسل «دوبامين» إلى نوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، من تأليف محمد جلال، وتصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة ريم مصطفى ومحمد كيلاني وباسل الزارو ومروان يونس وتيام مصطفى قمر وبسنت شوقي وأحمد بلال وحليم بركات وإسراء رخا، وإنتاج شركة إيمالاين للمنتجة إيمان أبو الدهب.

وكانت شركة إيمالاين قدمت مجموعة من الأعمال التي تناقش مخاطر الإنترنت والسوشيال ميديا، وكان آخرها مسلسل «سوشيال» الذي عرض عبر شبكة قنوات الحياة وحقق نسبة مشاهدات عالية ونجاح كبير وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، تامر فرج، جيهان خليل، عابد عناني، إسلام حافظ، فرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين، الفنان القدير عبد العزيز مخيون، وتأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.