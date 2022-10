«طير بينا يا قلبي» يتصدر تريند تويتر بعد صدمة ريم مصطفى في نور محمود

تصدرت الفنانة ريم مصطفى، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي بمسلسلها الجديد "طير بينا يا قلبي"، الذي يعرض حالياً على شاشة قناة ON، خاصة مع المفاجآت التي شهدتها الحلقة الـ 23، وصدمتها في مازن الذي يجسد دوره نور محمود، إذ تقدم للزواج من صديقتها دنيا ماهر، رغم كشف حبه لها في وقت سابق.

وتفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل على مدار الحلقات الماضية، ومعايشتهم لقصة الحب التي جمعت بين دلال ومازن، وانتظارهم أن تكلل بالزاوج، إلا أنه عرض الزواج على صديقتها فيروز، وسط دهشة من المتابعين الذين بدأوا في تفسير ما حدث، وهذا ما ستكشفه الحلقة الـ24 من العمل المقرر عرضها مساء اليوم.

نور محمود يصدم ريم مصطفى والجمهور

وشهدت الحلقة الـ23 من مسلسل طير بينا يا قلبي، موافقة رجاء وهي الفنانة بسمة على زواج والدها من هويدا والدة خطيب دلال السابق حازم سمير، وقرر عصمت أو الفنان أحمد صيام، شرح دروس في التاريخ على موقع يوتيوب؛ ليستفيد كل الشباب من خبرته ومعلوماته، بينما تسمح رجاء لطليقها هيثم بأن يأخذ سيف للبقاء معه في الإجازة، رغم أن طليقها يصر على الحصول على ابنه بالمحكمة ووجود خلافات بينهما.

مواعيد عرض مسلسل "طير بينا يا قلبي"

ويعرض المسلسل، من السبت للأربعاء حصرياً على قناة ON 8 مساء، ويعاد 2 صباحاً و12 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما 10 مساء، ويعاد 9 صباحاً و5 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي"، ريم مصطفى، بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هاله فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب وإسلام شتا وأحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي.