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أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات.. «الأرصاد» تحذر من طقس غير مستقر

كتب:

إحسان شعبان
08:28 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات- أرشيفية

أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات- أرشيفية

بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود طقس غير مستقر مع انخفاض في درجات الحرارة، يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة أماكن سقوط الأمطار غدًا بالمحافظات لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أطفالهم من برودة الطقس.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات 

وخلال السطور التالية يعرض «الوطن»، أماكن سقوط الأمطار غدًا في المحافظات في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعيها، وتوقعت الهيئة في بيان لها سقوط أمطار خفيفة على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

سقوط أمطار غدا في عدة محافظات 

وأشار البيان إلى وجود محافظات أخرى تتعرض لسقوط أمطار غدًا وهى «جنوب سيناء، شمال محافظات البحر الأحمر، شمال ووسط سيناء»، على فترات متفاوتة بنسبة تصل إلى 30-40%

فيما شهدت اليوم عددا من محافظات الصعيد تغير مفاجئ في حالة الطقس حيث تعرض العديد منهم إلى سقوط أمطار «أسيوط، سوهاج» ورفعت هذه المحافظات درجة الاستعداد القصوى.

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بقلم إحسان شعبان