حريق يلتهم مخزن مخلفات مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ

نشب حريق هائل في مخزن مخلفات مستشفى دسوق العام، بمحافظة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف للموقع للتعامل الفوري مع الحريق لإخماد النيران والأدخنة، خوفاً من انتقالها لحجرات المرضى وأقسام المستشفى، كما انتقل للموقع القيادات الشرطية ورجال الإطفاء وقيادات الوحدة المحلية، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

إخطار مدير أمن كفر الشيخ

وكان اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء عصام النجار، مساعد مدير الأمن لفرقة دسوق، بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام بحدوث حريق حريق هائل بمخزن مخلفات المستشفى.

وعلى الفور انتقل للموقع وأمر بتحرك سيارات الإطفاء للموقع وهرعت 3 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف ورجال الإطفاء والعميد إبراهيم عصام شرف، مأمور قسم شرطة دسوق، والعميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، وتم السيطرة تماماً على النيران وإخمادها.

التحريات تسعى لمعرفة أسباب الحريق

ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لمعرفة أسباب الحريق، حيث كشفت المعلومات والتحريات الأولية أن سبب الحريق ربما يكون من وصول جسم مشتعل لتلك المخلفات، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابه العامة بدسوق.