عضو «أمناء الحوار الوطني»: قرارت العفو تصب في صالح الحوار وتؤكد جدية الجلسات

ثمن الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، جهود لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن المحبوسين، والعمل بصفة مستمرة على الإفراج عن أكبر عدد منهم، وقال إنّ قرارات العفو الرئاسية التي صدرت، خلال الفترة الماضية، تؤكد صدق نويا الدولة في العمل على جمع شمل المجتمع المصري.

قرارات العفو الرئاسي تؤكد جدية الحوار الوطني

وأضاف الدكتور عمرو هاشم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ قرارات العفو التي تصدر بصفة مستمرة تصب في صالح الحوار الوطني، وتؤكد جدية الجلسات، خاصة أنّ ملف سجناء الرأي يستحوذ على حيز كبير من طاولة الحوار، مشيرًا إلى أنّه قرارات تؤكد مدى حرص الدولة على الدمج المجتمعي تحت راية واحدة تحمل شعار الجمهورية الجديدة التي تبنى على احترام الرأي والرأي الآخر.

الدمج المجتمعي ضرورة

وتطرق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني للحديث عن الدمج المجتمعي وآليات ربط المفرج عنهم بالمجتمع، وقال إنّ دمج المفرج عنهم للمجتمع ضرورة وأمر في غاية الأهمية، خاصة أنّ منهم من توقفت حياته بشكل كامل بسبب ظروف الحبس.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني بأنّه يجب أن يتوفر به عدة متطلبات أبرزها رفع حظر السفر وعودة الموظفين منهم لوظائفهم وعودة الطلاب لاستكمال دراستهم، في إطار تحقيق الهدف المنشود، وهو خلق مناخ مجتمعي جديد قائم على تبادل الآراء ووجهات النظر.

ودعا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المفرج عنهم، إلى المشاركة بأرائهم في كل الملفات الحياتية التي تهم الجتمع، من خلال الإبداء بآرائهم وطرحها عن طريق وسائل الاتصال المختلفة وأعضاء الحوار الوطني، قائلا: «نرحب بهم ونستمع إليهم ومصر تتسع لكل صاحب رأي».