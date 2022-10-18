نائب «التنسيقية»: إقرار الحكومة بأي أزمة بداية لحلها

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إصدار الدولة المصرية وثيقة ملكية الدولة من أجل التخارج من بعض القطاعات تُعد خطوة إيجابية في الوقت الحالي، إذ أن الحكومة تخلت عن سياسيات الحكومات السابقة التي كانت لا تعترف بالمشكلات، «الحكومات كانت بتقول الدنيا زي الفل والجو جميل ونتفاجأ بأن فيه تبعيات سلبية نتيجة بعض القرارات التي يجري اتخاذها».

إقرار وثيقة حكومية للتخارج لأول مرة

وأضاف «فريد»، خلال جلسة نقاشية بعنوان «كيف نواجه آثار التضخم العالمي على مصر؟» في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إقرار الحكومة بأي أزمة يعد بداية الحل، مؤكدًا أنه للمرة الأولى تأتي وثيقة من الحكومة للتخارج من بعض القطاعات، ويجري التباحث حولها مع القطاعات المختلفة الخاصة؛ فهذه هي تحركات إيجابية.

القرارات الخاصة بتحرير التجارة جيدة

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حوار الحكومة مع القطاع الخاص خطوة جيدة للغاية نتمنى استمرارها، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة الخاصة بتحرير التجارة كانت جيدة.