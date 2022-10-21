6 معلومات عن شيماء الكردي بعد انضمامها لـ«القاهرة الإخبارية»

انضمت المُذيعة شيماء الكردي إلى فريق المُذيعين بقناة «القاهرة الإخبارية»، أحدث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر انطلاقها شهر نوفمبر المُقبل، على تردد 11747V، بالتزامن مع استضافة مدينة شرم الشيخ، لقمة المناخ.

معلومات عن «شيماء الكردي»

وترصد «الوطن» أبرز 5 معلومات عن شيماء الكردي، بعد انضمامها لقناة القاهرة الإخبارية، في السطور التالية:

- حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.

- التحقت بقنوات عربية عراقية وليبية فور تخرجها.

- عملت بقناة «دريم» كمُقدمة نشرات إخبارية.

- انتقلت إلى قناة «أون تي في» كمُذيعة أخبار ومُقدمة برامج.

- انضمت إلى فريق المُذيعين بقناة «إكسترا نيوز».

- قدمت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تردد قناة القاهرة الإخبارية

ومن المقرر بثّ قناة القاهرة الإخبارية، وترددها 11747V، باللغتين العربية والإنجليزية من خلال قناة صوتية تبث HD وSD، وجرت الاستعانة بكوادر من ماسبيرو وقطاع الأخبار باعتبارهم مدرسة الأخبار المصرية الأصيلة، بخلاف عدد من المذيعين العرب بنسبة لا تتجاوز 10%، حسب تصريحات أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.