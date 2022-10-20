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إيمان نجم رئيسا لقطاع العلاقات الثقافية الخارجية

كتب:

إلهام زيدان
06:44 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
إيمان نجم

إيمان نجم

 أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتكليف، إيمان السيد محمود نجم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، لرئاسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بجانب مهام عملها.

 خالد جلال قائما بأعمال البيت الفني للمسرح

كما أصدرت وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، مباشرة أعمال رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح، بجانب مهام عمله.

 

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.