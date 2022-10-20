إيمان نجم رئيسا لقطاع العلاقات الثقافية الخارجية

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتكليف، إيمان السيد محمود نجم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، لرئاسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بجانب مهام عملها.

خالد جلال قائما بأعمال البيت الفني للمسرح

كما أصدرت وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، مباشرة أعمال رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح، بجانب مهام عمله.