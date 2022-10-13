وزيرة الثقافة تعلن استمرار احتفالات نصر أكتوبر المجيد لمدة عام

قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن تمتد فعاليات وزارة الثقافة في احتفالاتها بانتصار حرب أكتوبر، لمدة عام كامل، من "أكتوبر ٢٠٢٢ إلى أكتوبر ٢٠٢٣"، والذي يواكب اليوبيل الذهبي لهذا الانتصار الفذ.

وأوضحت د. نيفين الكيلاني، في بيان صحفي أن الغرض من استمرار الاحتفالية لمدة عام دونما انقطاع، لتعزيز الهوية المصرية، والانتماء لهذا الوطن الفريد فى تكوينه وتجلياته، وكذلك لفت أنظار المجتمع كله على وجه العموم، والشباب بصفة خاصة، لهذا الحدث العبقري، الذي ظهرت فيه قدرات الإنسان المصري، وفي الوقت ذاته، سيكون هذا الاحتفال فرصة لإظهار إمكانيات الجمهورية الجديدة، وما حدث فيها من تطورات في السنوات الأخيرة، مما يؤهلها للاحتفال برسوخ هذه المناسبة الوطنية الكبيرة، التي تتنهزها وزارة الثقافة فرصة لكي يتم من خلالها اكتشاف الموهوبين في المجالات كافة.

تتضمن الفعاليات أنشطة متعددة "مؤتمرات، ندوات، موائد مستديرة، محاضرات، معارض وثائقية، وأخرى تشكيلية، حفلات فنية"، وستقام في مختلف أنحاء مصر، وتساهم فيها كل قطاعات وزارة الثقافة.