محافظ جنوب سيناء: استمرار حالة الطوارئ بسبب الأمطار

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث تعرضت بعض المدن لانخفاض في درجات الحرارة وانتشار الغيوم في السماء، وسقطت أمطار متقطعة على بعض المدن، وحتى الآن لم يتم إخطار غرفة العمليات بالمحافظة بأي بلاغات بشأن حدوث سيول.

إعلان حالة الطوارئ

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه جرى إعلان حالة الطوارئ اليوم بكل المدن، بعد تعرض عدد من المدن لأمطار متقطعة، موضحا أن مدن رأس سدر وسانت كاترين ونويبع تعرضوا لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة وغزيرة على مدينة سانت كاترين.

وتابع أنه جرى تكليف رؤساء المدن بضرورة المرور على كل الوديان النشطة والتأكد من وجود سيول من عدمه، وقال إن جميع الطرق مفتوحة ولم يتم إغلاق أي طرق بسبب الأمطار، وكل الطرق مفتوحة أمام حركة المرور.

أمطار في سانت كاترين

أكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين أن المدينة تعرضت لأمطار غزيرة ومتوسطة استمرت فترات متقطعة دون أن تسبب أي خسائر أو سيول، وقال إن درجات الحرارة منخفضة بالمدينة ووصلت 18 درجة وفوق قمم الجبال بلغت 12 درجة مساء اليوم.

وتابع أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة والدفع بالمعدات في وضع الاستعداد للتدخل السريع، لافتا إلى أن المدينة حتى الآن لم تتعرض إلى سيول ولا زالت حالة الطوارئ معلنة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

أمطار متقطعة في راس سدر ونويبع

وأوضح اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام محافظة جنوب سيناء إن مدينتي رأس سدر ونويبع تعرضتا لأمطار متقطعة وتوقفت، وكل الطرق الدولية بالمحافظة مفتوحة أمام حركة السيارات.

وتابع أن حالة الطوارئ لازالت مستمرة بالمحافظة لحين انتهاء موجة الطقس السيء.