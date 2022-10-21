سوق السمك يجذب المصريين والأجانب في الغردقة.. تحول لمزار سياحي «صور»

جذبت أشكال وألوان الأسماك البحر الأحمر المصريين والأجانب لحلقة أسماك الغردقة خاصة الأستاكوزا، لمنظرها الرائع، وطعمها حلو المذاق، وقميتها الغذائية العالية.

وشهدت حلقة السمك بالغردقة إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتنوع أنواع الأسماك وانخفاض سعره، إضافة لوجود بعض الأنواع النادرة منها الكحايا والفراهيد وأبو شرارة والحريد والسجان، بينما «السي فود» هو الأكثر إقبالًا نظرًا لقيمته الغذائية العالية واحتوائه على كمية كبيرة من الفسفور والكالسيوم والفيتامينات.

سوق حلقة السمك بالغردقة

وأجرت «الوطن» جولة داخل سوق حلقة السمك بالغردقة وهي من أقدم وأشهر أسواق الأسماك، ويتردد عليها الآلاف يوميا من المصريين والسائحين الأجانب من زائري الغردقة، حتى أصبحت مزارًا سياحيا يقبل عليها السياح للشراء و للتنزه والتعرف على أنواع أسماك البحر الأحمر والتقاط الصور التذكارية، وهو ما يؤكده فؤاد صالح أحد البائعين في الحلقة.

انخفاض أسعار السمك بالغردقة

وقال باسم حمود نائب رئيس جميعة الصيادين بالبحر الأحمر إن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا في أسعار السمك، تزامناً مع انتهاء موسم الصيف، وذلك لجذب مزيد من رواد حلقة السمك، لافتا إلى أن الغردقة تمتاز بتواجد أكثر من 40 نوع من أنواع الأسماك النادرة والتي لا تتواجد إلا في مياه البحر الأحمر.