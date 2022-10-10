أسعار السمك اليوم الإثنين في سوق العبور.. البلطي يصل إلى 40 جنيها

تصدر محرك «جوجل»، أسعار السمك اليوم في الأسواق المحلية، التي شهدت استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالأمس، في معظم الأصناف، بسبب توافر المعروض وتعدد الأنواع التي تناسب كافة طبقات المجتمع.

سعر السمك في مصر اليوم

وللمهتمين بمتابعة أسعار المواد الغذائية، نرصد في التقرير التالي، أسعار السمك اليوم وفق الموقع الرسمي لسوق العبور، التي جاءت كالتالي:

أسعار السمك اليوم

وتباينت أسعار السمك في سوق العبور حسب الصنف، وسواء كان درجة أولي أو ثانية، وجاء متوسط الأسعار كالآتي:

- بلطي 1 تراوح سعره ما بين 33 و37 جنيهًا.

- يتراوح سعر بلطي 2 ما بين 30 و32 جنيهًا.

- سعر بلطي أسواني ما بين 20 و40 جنيهًا.

- فلية بلطي بين 30 و160 جنيهًا.

- قشر بياض بين 70 و110 جنيهات.

- بياض أملس بلدي بين 60 و100 جنيه.

- بياض أملس خليجي بين 30 و50 جنيهًا.

- قراميط شيلان ما بين 10 و20 جنيهًا.

- ثعابين ما بين 50 و250 جنيهًا.

- مكرونة خليجي من 35 إلى 45 جنيهًا.

- مكرونة سويسي بين 70 و100 جنيه.

- مكرونة مجمدة بين 30 و40 جنيهًا.

- برانيس إسكندراني بين 70 و100 جنيه.

- سمك موسى بين 170 و270 جنيهًا.

- سبيط كاليماري سابيا ترواح سعره بين 110 و230 جنيهًا.

- سمك قرش بين 30 و50 جنيهًا.

- سمك حدادي بين 10 و20 جنيهًا.

- كابوريا من 24 إلى 65 جنيهًا.

- مرجان 1 ما بين 40 و50 جنيهًا.

- مرجان 2 بسعر ما بين 32 و38 جنيهًا.

- بربون ما بين 60 و70 جنيهًا.

- جمبري جامبو من 360 إلى 440 جنيهًا.

- جمبري 1 من 280 إلى 350 جنيهًا.

- جمبري 2 بين 160 و270 جنيهًا.

- بوري 1 من سعر 66 إلى 86 جنيهًا.

- بوري 2 بين 40 و58 جنيهًا.

- سردين من 24 إلى 48 جنيهًا.

- سردين مجمد ما بين 20 و30 جنيهًا.