«تعليم القاهرة: توفير ميزانية الحصص الأجر وضرورة تركيب كاميرات في المدارس

أصدر محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات هامة للإدارات التعليمية، مؤكدا المرور الدائم على المنشآت التعليمية والتأكد من السلامة الإنشائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، والتعاون مع اللجان التنفيذية واللجان المكلفة بالمتابعة الميدانية بهذا الشأن وكتابة تقرير مفصل والتواصل المباشر مع المديرية.

توفير ميزانية سد العجز بالمداس

وأكد مدير مديرية التعليم بالقاهرة، تكثيف ندوات وحملات التوعية داخل مدارس القاهرة للتوعية بخطورة الألعاب الإلكترونية المنتشرة على الإنترنت ومدى تأثيرها السىء على الطلاب والمجتمع ككل فهم أمل مصر ومستقبلها، والتشديد علي الإشراف ومتابعة سد العجز من خلال الحصص بالأجر حيث توافرت الميزانية بجميع الإدارات التعليمية كذلك عن طريق التطوع والخدمة العامة.

تفعيل لجان الأزمات والكوارث

وطالب عطية، بتفعيل لجان الأزمات والكوارث وعوامل الصحة والسلامة المهنية واستمرار تدريب الطلاب على الإخلاء فى حالة حدوث طارئ، والتأكيد على غلق باب المدرسة أثناء اليوم الدراسي والتزام الأمن بضوابط دخول وخروج الزائرين وتحديد يوم لأولياء الأمور وتوزيع الأدوار والإشراف اليومى والمتابعة المستمرة.

كما أكد مدير مديرية التعليم بالقاهرة، متابعة تنفيذ اليوم الرياضي وتنفيذ كافة الأنشطة لجذب الطلاب، والحرص علي توفير مناخ تربوي عام هادئ ومستقر واحتواء المواقف والتعامل السريع والجاد في الشكاوي والمشكلات

التأكيد علي وجود كاميرات مراقبة بالمدارس

كما شدد عطية، على التأكيد علي وجود كاميرات مراقبة في جميع المدارس للمساهمة في متابعة كل صغيرة وكبيرة الي جانب التواجد الميداني، بالإضافة إلى تواجد ومتابعة جميع المسئولين والقيادات بصفة مستمرة لتنظيم سير العملية التعليمية والإشراف اليومى والتأكيد علي التزام كل مشرف بالمكان المخصص له متابعة الطلاب حتى خروج أخر طالب من المدرسة، ومراجعة عوامل الأمن والسلامةوالتأكد من الوصلات الكهربائيه والصيانات داخل المدارس ودواوين الإدارات.

كما شدد علي متابعة التعليم الخاص ومتابعة العملية التعليمية ككل، ومنع قبول أي تبرعات والتيسير علي أولياء الأمور والانتهاء من الإجراءات دون تعقيد، وعدم التعامل مع أى مسئول أجنبى إلا بعد الحصول علي التصديق والموافقات الأمنية، وتكثيف الندوات التثقيفية والزيارات والرحلات لتنمية الولاء والانتماء وترسيخ مفاهيم المواطنة لدى أبنائنا الطلاب، و تقديم الإرشاد النفسى والمعنوى للجميع .