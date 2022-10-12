«تعليم القاهرة» تعلن ترقية 1520 معلما استوفوا شروط الترقية

أصدر محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، قرارًا بترقية أعضاء هيئة التدريس وشاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، والتكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام والبالغ عدد 1520 بعد استيفائهم شروط الترقي.

ترقية أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين

ونصت المادة الأولى في القرار، على اتخاذ إجراءات ترقية أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائّي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا باقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم 1520.

منح بدل الاعتماد وعلاوة الترقية بداية من 1 نوفمبر 2022

ونصت المادة الثانية على منح من تم ترقيته وفقا لـ المادة الأولى بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارا من 1/11/2021، أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ رقم 6642.

وتضمنت المادة الثالثة من القرار، عدم ترقية 79 موظفًا لعدم استيفائهم باقي شروط الترقي الواردة بالمادة 81 من القانون رقم 13 لسنة 2012.