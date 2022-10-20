المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال يطعن على حكم الإعدام

تقدم محامى المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال بطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب الجيزة بإعدامه شنقًا وصديقه، بتهمة قتلها ودفنها داخل إحدى مزارع منطقة البدرشين بالجيزة.

الحكم بإعدام المتهمين

وفى جلسة 11 سبتمبر الماضي، قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بالإعدام شنقًا للمتهمين بتهمة قتل المذيعة شيماء جمال، والمتهمان هم زوج الضحية وصديقه، وذلك بتهمة قتلها ودفنها داخل إحدى مزارع البدرشين بالجيزة بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في إعدامهما.

وكانت «الوطن» انفردت بنشر أول صور من داخل مسرح جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال داخل مزرعة البدرشين.

أما عن كواليس الواقعة، فكانت بعد قيام المتهم الثانى حسين الغرابلي صديق الأول زوج المجني عليها شيماء جمال، بالإبلاغ عن الواقعة، وعلى الفور تم الإنتقال الى المزرعة مسرح الجريمة كما تبين صحة البلاغ والقبض على المتهمين.

اعترافات المتهمين بقتل شيماء جمال

وتبين من خلال تحقيقات النيابة العامة أنَّهما نفذا الجريمة بعد اتفاق بينهما على قتل المجني عليها شيماء جمال ودفنها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، بعد تهديدها لزوجها المتهم الأول بإخبار زوجته الأولى بزواجهما، وطلبت منه مبلغ مالي مقابل عدم فضحه، كما أعترفا بتقييد المجني عليها بسلاسل حديدية للتمكّن من سحبها وإلقائها في الحفرة التي أعداها لها لدفنها، وبعدها سكبا عليها مياه نار لتشويه معالم الجثمان، وأخفيا بعد ذلك الأدوات المستخدمة في الجريمة، إلا أنَّ المتهم الثاني هو من فضح أمرهما خوفًا من أن يقتله الأول لأنّه الوحيد الذي يعلم بالجريمة.