تقرير الصفة التشريحية للمذيعة شيماء جمال: الجثة كانت مربوطة بإحكام

فندت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها وصديقه، التي قضت فيها بإعدام المتهمين شنقًا، عما أسند إليهما من اتهامات، وصدَر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي، وعضوية المستشارين عبدالحميد كامل عبدالسميع وأحمد بهاء الدين سليم وأمانة سر محمد أحمد هاشم.

تقرير الصفة التشريحية

وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن» تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها، شيماء جمال، الذي أوضح أنَّه بمناظرة عموم الجثة أنها متعفنة، وأن جسد الضحية كان به إصابات حيوية:

1- وجود سلسلة حديدية ملفوفة بإحكام حول عنق المجني عليها، ومغلقة بقفل وتتدلى السلسلة الحديدية لتلتف حول بطن وظهر المجني عليها، والجزء السفلي من السلسلة الحديدية به قفل آخر.

2- وجود 3 قطع من القماش ملفوفة حول الوجه ومربوطة حول العنق بإحكام، وبرفعها تبين وجود حز كامل الاستدارة حول العنق.

3- تبين أن أسفل ساقي المجني عليها مربوط بإحكام بقطعة قماش، وبفك تلك القطعة تبين وجود انضغاط بأسفل الساقين.

4- تبين وجود جرح مشرذم الحواف، بطول حوالي 3 سم، بمقدم فروة الرأس بوضع مائل وحوافه متسحجة ومتكدمة.

5- وجود أجزاء متغيرة اللون ومتآكلة بجثة المتوفاة أكثر وضوحًا بمقدمة الصدر، وبقطع القماش السالف الإشارة إليها حول وجه وعنق وسـاقي المتوفاة، تشكل في مجموعها إيشارب حريمي.

وانتهى الطب الشرعي إلى ما يلي:

1- ثبت من تحليل البصمة الوراثية أنَّ المتوفاة هي ابنة المدعوة ماجدة محمد إبراهيم الحشاش، والمدعو جمال سید فهمي برعي.

2- أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بمقدمة رأس المتوفاة، هي إصابة حيوية حديثة نتجت عن المصادمة بجسـم صلب، أيا كان نوعه ويجوز حدوثه من الضرب بظهر الطبنجة.

3- الإصابات المشاهدة والموصوفة بوجه وعنق المتوفاة، هي إصابات حيوية حدثت من الضغط على العنق بغرض سد المسالك الهوائية.

4- المناطق المتآكلة بجثة المتوفاة، وفقًا لما ورد بتقرير المعمل الكيماوي، فإنَّه من الجائز حدوثها من ملامسة تلك المواضع لمادة آكلة مثل «حمض الهيروكلوريك».

5- جاءت نتيجة المعمل الكيميائي الخاص بالعينات الحشـوية المأخوذة من جثمان المتوفاة، تفيد بسلبية العينات من السموم والمخدرات.

نتيجة المعمل الجنائي

6- جاءت نتيجة المعمل الكيميائي الخاص بشعر المتوفاة، والجلد والمسمات المأخوذة من سـطح الجثة، وملابس المتوفاة والزجاجة الخضراء المعثور عليها بموقع الحادث رفقة المتوفاة، تفيد بإيجابية المواد الآكلة إيجابي «حمض الهيروكلوريك».

7- أظهرت نتائج الحمض النووي، أن قطعة القماش حول وجه وعنق المتوفاة، أعطت خليطًا اشتمل على البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عظام المجني عليها، وبصمة وراثية غير كاملة لكل من المتهمين.

8- أظهرت نتائج الحمض النووي، أنَّ البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من الخلايا البشرية بالمسمات المهبلية والشرجية، وقليمات الأظافر، والدم الموجود على حلية الأنتريه بمسرح الجريمة، تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي الخاص بالمجني عليها.

9- رجحت سبب الوفاة إلى كتم النفس، والضغط على العنق، وما أحدثته من سد المسالك الهوائية، وجائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر.