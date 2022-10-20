مصرع شاب سقط من أعلى سطح مصنع بالإسكندرية

5 أعوام من التعب، والشقاء عاشها الشاب نور ناجي، الذي يعمل في أحد مصانع الحديد والصلب بحي العجمي في الإسكندرية، منذ بلوغه سن 15 سنة، لتنتهي قصته اليوم بسقوطه من أعلى المصنع، في أثناء أداء عمله في الإنشاءات المعتمدة على المعدن.

وصل خبر وفاة نور، 20 عامًا، الذي كان يدرس بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية، لأهله كالصاعقة، لأن العائلة فقدت ابنين في عام واحد، حيث لقي شقيقه الآخر مصرعه في حادث، أثناء ذهابه للجامعة العام الماضي.

أصدقاء نور يجمعون التبرعات لعمل صدقة له

وتلقى أصدقاء نور الخبر بكل حزن وأسى، وقرروا إنشاء «جروب» على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات لتكون صدقة جارية على روحه.

«كنت بقول لأي حد دا أخويا مش صاحبي» هكذا نعى حازم عثمان، صديق نور ناجي حيث كانا يعملان و يتعلمان سويا فكان بمثابة أخ له وصديق صالح معاتبًا إياه لتركه له وحيدًا دون أصدقاء.

صديق نور: كان متفق يقابلني

وقال أحمد شعبان ، صديق نور لـ«الوطن» إن فقدان نور صديقه كان بمثابة فقده لنور الحياة، حيث يعتبر صديقه المقرب، ويلتقيان باستمرار، وكان من المفترض أن يلتقيا في اليوم التالي للحادث.