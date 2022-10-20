وفاة النائبة ابتسام أبو رحاب في أحد مستشفيات القاهرة

توفيت منذ قليل، النائبة المهندسة ابتسام إبراهيم أبو رحاب، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، داخل إحدى المستشفيات بمدينة القاهرة.

حياتها العملية

ويذكر أن النائبة الراحلة، شغلت عضو مجلس النواب، عن محافظة الوادي الجديد، وحاصلة على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة أسيوط، وبدأت الحياة العامة كعضو اتحاد طالب جامعة أسيوط، وانضمت إلى حزب مستقبل وطن، وكانت نائب بلجنة الاسكان.

طلب إحاطة لوزيري النقل والري

وكان أخر طلب إحاطة تقدمت به النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب، لوزيري النقل والري، بشأن أزمة توقف حركة الملاحة النهرية بين الأقصر وأسوان، التي دخلت إلى نفق مظلم، نظرًا لانخفاض منسوب مياه نهر النيل بالتزامن مع زيادة عدد البواخر السياحية، التى تعمل بين المدينتين السياحيتين جنوبى مصر، نتيجة «السدة الشتوية».