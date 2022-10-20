العثور على جثة فتاة متعفنة داخل شقتها في مصر القديمة

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة فتاة مُتعفِّنة داخل شقة بمنطقة مصر القديمة، إذ جرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

ملابسات الواقعة

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الحادث، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفية، تمهيدًا لتفريغها للوصول إذا كان وفاتها طبيبعة أو هناك شبهة جنائية.

بلاغ بالواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقى المقدم أحمد مصيلح رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود جثة في شقة بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة فتاة، وتبين أنها تقيم بمفردها وترتدي كامل ملابسها، وأن الجثة متعفنة لمرور عدة أيام على وفاتها، ويجري رجال المباحث التحريات، وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرير المحضر اللازم.