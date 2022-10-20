القبض على شاب أنهى حياة أخر طعنًا بمدينة نصر 

شهدت منطقة مدينة نصر بالقاهرة، واقعة مأسوية، إذ لقى شاب مصرعه طعنًا على يد أخر، وتعد هذه الجريمة الثانية خلال 24 ساعة، بعدما أنهى شاب حياة صديقه بسبب ملكية هاتف محمول بأحد المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

بلاغ بالواقعة

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، إخطارًا مفاده وجود جثة لقتيل بأحد الشوارع دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب أسمر البشرة مقتول طعنًا بسكين، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وجاري تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عرض المتهم على الطب الشرعي

بدأت جهات التحقيق سؤال المتهم، للإدلاء باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وذكر ما دار بينه وبين المجني عليه، وبعد انتهاء التحقيق، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى عرض المتهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، كما استعجلت النيابة لاستخراج تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

الرأي القانوني

ويقول رامي عبد المنعم المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّ جريمة مقتل شاب مدينة نصر، وفق الاتهام المسند من قبل جهات التحقيق، يعد جريمة قتل عمد، والدليل واضح ومتعدد من قبل جهات التحقيق منها رواية شهود العيان، الذين أكدوا تنفيذ المتهم للجريمة، وكاميرات المراقبة التي وثقت الحادث، وأظهرت المتهم وهو ممسك بالسكين وقت اعتدائه على صديقه، ووفق قانون العقوبات فإن العقوبة هي الإعدام.