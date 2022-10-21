زراعة الإسكندرية تصدر 9 توصيات لزراعة محصول القمح الجديد

عقدت مديرية الزراعة بالإسكندرية ثالث ندوات محصول القمح بمنطقة آبيس التابعة لإدارة خورشيد الزراعية، استعدادا للموسم الجديد، بحضور جمهور المزارعين بالمنطقة وتم تقديم 9 توصيات.

توصيات خاصة ببدء زراعة القمح

وقدمت الدكتورة ثناء حمد عبد الكريم، رئيس الحملة القومية للقمح والدكتورة ماتيلدا فرنسيس أستاذ متفرغ بقسم بحوث أمراض القمح، عددًا من التوصيات الخاصة ببدء زراعة القمح والتي تمثلت في الآتي:

- أهم الأصناف الموصى بها في منطقة برج العرب وضرورة شراء التقاوي المعتمدة من مصدر موثوق مع مراعاة الميعاد المناسب للزراعة.

- تجهيز الأرض للزراعة.

- ضرورة الزراعة على مصاطب لتوفير المياه والتقاوي.

- مقررات الأسمدة الموصى بها ومواعيد الإضافة.

- مميزات الأصناف الموجودة هذا الموسم والقدرة الإنتاجية لها في ظل التغيرات المناخية.

أهم الحشرات التي تصيب القمح

- أهم الحشرات التي تصيب القمح وضرورة الاكتشاف المبكر للإصابة.

- كيفية مقاومتها والحد من ظهورها.

- أنواع الحشائش التي تصيب القمح وأهم المبيدات الموصى بها.

- أهم الأمراض التي تصيب القمح مثل التفحمات والأصداء وكيفية اكتشافها وأهم المبيدات الموصى بها.

جاء ذلك في إطار الاستعداد لزراعة محصول القمح بمحافظة الإسكندرية وبالتعاون بين الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالإسكندرية ومركز البحوث الزراعية وبرعاية المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية والمهندسة جهاد السعيد الشاذلي، أخصائي محصول القمح في مديرية الزراعة.