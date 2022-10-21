محبو السيد البدوي يحتفلون بالليلة الختامية بالصلاة وتناول الحلوى

توافد المئات من مريدي الطرق الصوفية على المسجد الأحمدي بطنطا، في الليلة الختامية للاحتفال بمولد السيد البدوي، في شهر أكتوبر من كل عام، وحرص المواطنون على التواجد وأداء صلاة المغرب والعشاء والجلوس بمحيط المسجد، بعد إلغاء الاحتفالات هذا العام والاكتفاء فقط بالصلاة وزيارة الضريح.

إلغاء الاحتفالات للعام الثالث

بدأت الاحتفالات الجمعة الماضي بتواجد المريدين داخل مسجد السيد البدوي بطنطا، وأداء الصلوات وزيارة الضريح، وذلك بعد قرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بإلغاء الاحتفالات هذا العام والاكتفاء فقط بالصلاة داخل المسجد، ومنع إقامة الخيام سواء في محيط المسجد أو في منطقة الساري بمنطقة سيجر، وذلك للعام الثالث على التوالي بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ولجأ بعض المريدين وأتباع الطرق الصوفية ومحبي السيد البدوي بطنطا، إلى التواجد في الشوارع المحيطة والقريبة من المسجد، وأيضا في ساحة المسجد في الليلة الختامية، وافترش بعضهم الأرض برفقة أسرته وتناولوا الأطعمة والحلويات والحمص في رحاب المسجد الأحمدي بطنطا.

الاحتفال بمولد السيد البدوي

قال د. أحمد عبد الجواد، مسؤول بالطرق الصوفية بالغربية، إن السيد البدوي بطنطا، أحد الأقطاب الصوفية الأربعة في مصر، ومسجده مقام على مساحة كبيرة لا يضاهيها مسجدا آخر في محافظة الغربية، وعمل على إنشاء المسجد أحد تلامذته، وتم توسعته عدة مرات في عهد على بك الكبير والرئيس الأسبق محمد أنور السادات.