محافظ الغربية: تغيير احتفالات مولد السيد البدوي عن شكلها التقليدي

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن قرار المحافظة إلغاء الاحتفالات بمولد السيد البدوي جاء بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث إن إلغاء الاحتفالات بشكلها التقليدي المعتاد عليه في مدينة طنطا على وجه التحديد ليس إلغاء كاملا، ولكنه تغيير في شكل الاحتفالية، «بدل ما بيكون فيه إقامة خيام أو الاحتفالات التقليدية المعروفة يقتصر الأمر على صلاة الجمعة في مسجد السيد البدوي، وأمسية دينية بها إنشاد ديني وتواشيح».

رحمي: المحافظة كذلك ستحتفل بعدد من الاحتفالات خلال الشهر الجاري

وأضاف «رحمي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المحافظة كذلك ستحتفل بعدد من الاحتفالات خلال الشهر الجاري، بداية من احتفالات نصر أكتوبر والعيد القومي للمحافظة والمولد النبوي الشريف ثم الاحتفال بمولد السيد البدوي.

رحمي: ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر

واستطرد: «عملنا برنامج عام ندخل فيه كل هذه الاحتفالات ما بين ثقافية وتوعوية ودينية واحتفالات بانتصارات أكتوبر، وعاملين ندوة تثقيفية عنها، ولا تزال الكورونا موجودة بنسب بسيطة، والقرار غرضه الحفاظ على الشكل الحضاري لمنطقة السيد البدوي والتي تم تطويرها».

وأوضح أن الاحتفالات بالمولد السيد البدوي ستقتصر على صلاة الجمعة وأمسية دينية، مشيرا إلى أن محيط المسجد تم تطويره وبات شكله حضاريا «نحافظ على الشكل الحضاري والنظافة والبيئة في المنطقة، وبنخلي شكل الاحتفال بشكل حضاري وثقافي وتوعوي أكتر، غير الشكل التقليدي المعتاد عليه».

وتابع: «غيّرنا في شكل الاحتفالية وهتكون في شكل مؤتمرات وندوات وورش عمل وأمسيات دينية وأمسيات توعوية والصلاة في المسجد والتواشيح والابتهالات، وكل ده بيغير من شكل الاحتفالية، ويمنع التجمع والخيام أمام المساجد».