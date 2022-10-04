«رقصة مع التنانين».. عنوان الحلقات الثلاث الأخيرة من house of the dragon

ثلاث حلقات وينتهى الموسم الأول من المسلسل الملحمي house of the dragon، الذى يعرض حاليا حصريا عبر قناة hbo الامريكية، على osn لجمهور الوطن العربي.

house of the dragon وصراع الممالك

تحدد بشكل رئيسي الصراع الذى سيشعل أجواء الحرب فى house of the dragon، بعد نهاية الحلقة السابعة حينما فقأت ابنة الأميرة رينيرا عين شقيقها إيموند تارجاريان وأصبحت هناك جبهات تنتظر وفاة الملك فسيريس لكي تعلن الحرب.

أصبحت الملكة اليسنت أوتوهاتور برفقة نجليها إيجون وإيموند ومعها عائلة والدها هاتاور وعائلة لانستر ضد الملكة المنتظرة رينيرا وعملها ديمون وعائلة فاليرون.

على حسب ما ذكر فى رواية النار والدم للكاتب جورج آر آر مارتن المستمد منها المسلسل، بأن الحرب الذى ستنفجر بين خلال الحلقات المقبلة أطلق عليها اسم «حرب مع التنانين»، ستكون بين الأميرة رينيرا عقب أن تصبح الملكة بعد وفاة والدها وهو الأمر الذي سيرفضه شقيقها ايجون الثاني مما سيجعل رينيرا تطلب القبض عليه الا انه سيشعل اجواء المملكة.

وستدخل التنانين فى الحرب، ويصارع كل التنانين بعضها البعض مما يؤدي فى النهاية الى وفاة عدد كبير منهم.

مسلسل house of the dragon من 10 حلقات

المسلسل من بطولة الفنان الإنجليزي بادي كونسيدين، الذي يجسد دور الملك «فيسريس تارجاريان»، أما الفنان العالمي مات سميث فيجسد دور الأمير «دايمون تارجاريان» الأخ الأصغر للملك والذي كان مرشح لتولي العرش الملكي، وتلعب أوليفيا كوك دور «أليسنت هايتاور»، ابنة يد الملك والتى تتزوج الملك فسيريس، وتلعب إيما دارسي دور ابنة الملك الأولى الأميرة «راينيرا تارجاريان» فى مرحلة الكبر.