رينيس لم تظهر.. اختلافات house of the dragon بين الكتاب والمسلسل

حققت الحلقة التاسعة من المسلسل الملحمي house of the dragon، نسبة مشاهدة غفيرة ونجاحا كبيرا عقب عرضها عالميا عبر قناة اتش بي أوه، وعربيا عبر أوه أس أن، وذلك بسبب بداية التجهيز للحرب او لرقصة التنانين للجلوس على العرش الملكي بين الاميرة رينيرا تارجاريان وشقيقها ايجون تارجاريان.

house of the dragon يرصد تفاصيل عائلة تارجاريان

بالمقارنة بين أحداث الحلقة التى عرضت وبين التفاصيل المذكورة فى كتاب النار والدم المستمد منه المسلسل نجد عدة اختلافات جذرية ونرصدها فى هذا التقرير

- الملك فسيريس توفى وهو يسرد لأحد أحفاده قصة جدهم الكبير جيهيريس، وعلى عكس ما ذكره المسلسل انه كان السبب فى صراع الحرب حين ما اخبر زوجته اليسنت بان نجلها ايجون هو المحق بتولي العرش بدلا من شقيقته رينيرا

- ايجون الثاني نجل اليسنت كان متواجد بسهولة داخل العاصمة وتم إيجاده وتبليغه بأنه سيكون الملك على عكس ما حدث فى المسلسل من بحث وتحريات عديدة إلى أن تم ايجاده

house of the dragon والصراع بين ايجون ورينيرا

- الأميرة رينيس لم يكن لها أي دور كبير خلال الكتاب فى فترة إعلان ايجون كحاكم حيث إنها ذهبت مسرعا إلى رينيرا فى دراجوستون وأبلغتها بما حدث على عكس ما شهدته الحلقة من قيام اليسنت بحبسها ثم قيامها باخذ تنيتها واقتحام مقر إعلان الحكم

- لم يتطرق الكتاب مطلقا الى علاقة لاوريس الأحدب مع الملكة اليسنت والتى ظهرت فى الحلقة التاسعة