فؤاد زبادي وخالد سليم وفرقة البحرين في مهرجان الموسيقى العربية غدا

تقام مساء غدا الجمعة، أربعة حفلات، تبدأ جميعها في الثامنة مساءً، ضمن فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

فؤاد زبادي على مسرح النافورة بالقاهرة

على مسرح النافورة، يقدم المطرب المغربي الكبير فؤاد زبادي، حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، يليه فاصل للمطربة مي فاروق، ويسبقهما فقرة غنائية للمطربة سارة سحاب.

ويقام على مسرح معهد الموسيقى العربية، حفلا لفرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان.

ويحتضن مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، حفلا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد العفار، ويضم فاصلين، يحيي الثاني النجم خالد سليم، أما الأول، يشارك خلاله التونسي محمد الجبالي ومطربي الأوبرا مروة حمدي، ياسر سعيد، محمد الخولي، ندى غالب.

نيفين الكيلاني تفتتح فعاليات الدورة الجديدة

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، افتتحا فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحضور الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر، على مسرح النافورة، وتتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، وأوبرا دمنهور.

يشارك فى دورة هذا العام، عدد كبير من نجوم الفن والغناء المصري والعربي، بينهم هاني شاكر وعلى الحجار ومدحت صالح وراغب علامة وأصالة ومحمد منير وعمر خيرت.