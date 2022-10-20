إحالة أوراق سائق قتل مواطنا طمعا في شقته بالإسكندرية إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، أوراق المتهم «م.ا.س» إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل المجني «م.س.ح» إثر خلافات سابقة بينهما.

قرار جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبدالشافي، جاء في القضية التي تحمل رقم 13424 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل.

تفاصيل القضية

بدأت الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بقيام المتهم بقتل المجني عليه مستخدما سلاح أبيض بدائرة القسم.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم «م. ا. س» سائق قتل المجني عليه «م. س. ح»، بأن عقد النية والعزم المصمم على قتله وأحضر سلاح أبيض سكينا من المطبخ بالشقة محل سكنه، وعند مشاهدته المجني عليه ارتكب جريمة القتل، ولم يتركه حتى تأكد أنه فارق الحياة، وفر هاربا.

القبض على المتهم وإحالته للمحاكمة

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليه، وأقر المتهم بارتكاب الواقعة على إثر خلافات بينه وبين المجني عليه مردها قيامه بشراء المسكن الذي يقطنه، وتولدت في رأسه فكرة التخلص منه، وتحرر محضرا بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قررها، وجددت جلسة الانعقاد القادمة للنطق في الحكم.