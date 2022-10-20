طبيب مصري في سويسرا: حركة الطيران تتوقف بعد 11 مساء لتوفير الهدوء للسكان

قال الدكتور محيي طه، مدير برنامج الزمالة السويسرية لجراحات الكتف والكوع، إن سويسرا تمنع مرور الطيران بعد الساعة الحادية عشر وحتى السادسة صباحا يوميا في السماء السويسرية، خاصةً أن المطارات داخل المدن وقريبة من منازل السكان، لافتا إلى انه في حال السماح بمرور الطيران لن يتمكن السكان من النوم مساء بسبب صوت الطيران المرتفع.

مواعيد القطارات في سويسرا

وأوضح « طه» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على قناة «DMC» أنه فوجئ حينما سافر إلى سويسرا بقدوم القطارات ووسائل النقل العام في مواعيدها المحددة، متابعا: «دقة التوقيت في سويسرا مختلفة عن أي بلد في العالم، وجدول الأتوبيس طالما مكتوب فيه الساعة بالدقيقة يبقي لازم الأتوبيس يلتزم بالدقيقة والتأخير مستحيل، خاصة أن شبكة النقل والمواصلات بالكامل متصلة ببعضها، موعد الأتوبيس متناسب مع موعد القطار والطيران وهكذا».