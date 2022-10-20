السجن 6 سنوات لـ3 متهمين بسرقة طالب تحت تهديد السلاح في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، 3 متهمين بالسجن 6 سنوات بينهم 2 ارتكبا واقعة السرقة بالإكراه على طالب، والثالث شريكهما بشراء المسروقات وتسويقها.

جاء حكم جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار الحسيني احمد عطا،والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير الجنايات ياسر متولي، في القضية التي تحمل رقم 5242 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة باب شرقي ببلاغ من المجني عليه، بقيام المتهمين بسرقته بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، أنه حال سير المجني عليه «ا.ا.ش» طالب ، بالطريق العام استوقفه المتهمين كل من «ع.ح.ال» و «ع.ع.م»، واستدرجه المتهم الأول في الحوار إلى أن أشهر في وجهة سلاحًا أبيض «نصل كتر»، وسرقوا منه سلسلة فضية، وهاتفه المحمول من يده وفروا هاربين.

ظهور الشريك الثالث

واستكملوا جريمتهم ببيع تلك المسروقات إلى المتهم الثالث «ا.ع.ا» من أجل تسويقها، ما تبعها ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين .