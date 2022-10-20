الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن لقش الأرز في الدقهلية

شب حريق هائل في مجمع قش الأرز «مخزن» في الستاموني، بمحافظة الدقهلية، يحتوي على الألاف من «بالات» قش الأرز، وتمكنت 3 قوات إطفاء من السيطرة على النيران، وبمساعدة العشرات من أهالي المنطقة الذين، بعدما انتشرت النيران في قش الأرز سريعًا في المكان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الستاموني، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل في مجمع قش الأرز في الستاموني والتي تحتوي على الآلاف من بالات قش الأرز.

الأهالي وسيارات الإطفاء يشاركون في إخماد النار

هرعت إلى مكان الحريق، وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف وشاركت في الإطفاء 3 سيارات من وحدات الإطفاء بمركز بلقاس، وإطفاء الدلتا للسكر، وإطفاء بترول بلاعيم أبو ماضي، وبمشاركة العشرات من أهالي المنطقة والذين ساعدوا في عملية محاصرة النيران بمجمع قش الأرز، والذي احترقت مساحة كبيرة منه.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على مصدر النيران بعد محاولات فصل النيران عن باقي مجمع قش الأرز.

شهود العيان يروون تفاصيل الحريق

وأكد شهود العيان أن سحب الدخان غطت سماء المنطقة، بعدما اشتعلت النار فجأة، وهرع الأهالي إلى المكان وحضرت قوات الإطفاء، وشاركت في عملية الإطفاء اللوادر والتي عملت على فصل النيران عن باقي المنطقة، حتى يتم محاصرة النيران، مؤكدين أنه إلى الآن لم يتم معرفة سبب الحريق .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.