موعد مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري الممتاز.. القنوات الناقلة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، خلال الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري الممتاز، بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

موعد مباراة الزمالك وكليوباترا بالدوري

ويلتقي سيراميكا كليوباترا، نظيره نادي الزمالك خلال الجولة مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023 الأحد المقبل الموافق 23-10-2022، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الجولة الثانية التي تجمع نادي سيراميكا كليوباترا بنادي الزمالك، بعد أن حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري المصري 2022-2023، وتقام المباراة على ستاد القاهرة.

الزمالك يحقق الفوز الأول أمام سموحة

وحقق نادي الزمالك الفوز خلال الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري أمام نظيره سموحة بهدفين مقابل لاشئ في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وأحرز الأهداف «شريف رضا - هدف في مرماه، وسامسون أولانزيواجو أكينيولا».

سيراميكا كليوباترا يحقق أولى انتصاراته

واستطاع سيراميكا كليوباترا تحقيق الفوز خلال الجولة الأولى من مسابقة الدوري بعد تقديم أداء مميز أمام النادي المصري، بثلاث أهداف مقابل لاشئ وأحرز الأهداف «ميدو جابر، وجون أوكويي إيبكوكا، وأحمد ياسر ريان»،

ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري

واستطاع الزمالك تحقيق الثلاث نقاط الأولى ببطولة الدوري بعدما فاز على نظيره سموحة، ليحتل بذلك المركز الثاني في ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز بصفة مؤقتة.