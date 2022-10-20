مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري.. صدام بين غزل المحلة والمقاولون

تختتم اليوم مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022 - 2023، بثلاث مباريات تبدأ من الثالثة عصرًا حتى السابعة مساء، وذلك بعد أن نجحت أندية الزمالك وسيراميكا كليوباترا والأهلي والاتحاد السكندري في تحقيق الفوز بالجولة الأولى، في حين خسرت أندية أسوان والإسماعيلي وسموحة والمصري، وتعادل فريقا إنبي وبيراميدز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

مواعيد مباريات اليوم تشمل 3 مباريات في اليوم الأخير من الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز، وهي كالتالي:

- مباراة المقاولون العرب وغزل المحلة في الساعة الثالثة عصرًا على استاد المقاولون العرب.

- مباراة حرس الحدود وفيوتشر في تمام الخامسة مساءً على استاد المكس.

- مباراة الداخلية وطلائع الجيش في تمام السابعة مساءً على استاد السويس الجديد.

مواعيد المباريات الأسبوع الثاني من الدوري

- بيراميدز والمصري: الساعة الثالثة عصر يوم 23-10-2022.

- سيراميكا كليوباترا والزمالك: الساعة الخامسة مساء 23-10-2022.

- الأهلي وأسوان: 23-10-2022 في تمام السابعة مساءً.

- الإسماعيلي وغزل المحلة: 24-10-2022 في تمام الساعة الثالثة عصرا.

- الاتحاد السكندري والداخلية: الساعة الخامسة مساء يوم 24-10-2022 .

- فيوتشر والمقاولون العرب: في الساعة السابعة مساء يوم 24-10-2022 .

- سموحة والبنك الأهلي: 25-10-2022 الساعة الخامسة مساءً.

- طلائح الجيش وإنبي: 25-10-2022 السابعة الخامسة مساءً.

- فاركو وحرس الحدود: 26-10-2022 الساعة الخامسة مساء.

- غزل المحلة وأسوان: 27-10-2022 الساعة الثالثة عصرا.

- إنبي والمصري: 27-10-2022 الساعة الخامسة مساء .

- المقاولون العرب وفاركو: 27-10-2022 في تمام الساعة السابعة مساءً

وتواصل شبكة قنوات أون تايم سبورتس بث مباريات الدوري الممتاز، بشكل حصري على جميع قنواتها، مع استديو تحليلي هو الأكبر في مصر والوطن العربي.

تردد قناة أون تايم سبورتس 1

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

التردد: 10853

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6