وزير الثقافة: أحدثنا نوعا من التغيير في مهرجان الموسيقى العربية

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، إن حضورها لأول مهرجان للموسيقى العربية كوزيرة هو شعور يدعو للفخر ومسؤولية كبرى أُلقيت على عاتقها، «أتمنى أن فكرة المهرجان السنة دي تنال إعجاب الناس، وحاولنا نغير حاجات بسيطة كنوع من التجديد».

الكيلاني: حاولنا نربط بين فكرة الفقرات الفنية والمؤتمر

وأضافت «الكيلاني»، خلال تصوير خارجي لبرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنها كانت تتابع المهرجان من قبل توليها منصب وزير الثقافة، وحاولت إحداث نوعا من التجديد به من خلال اللجنة العليا، «حاولنا نربط بين فكرة الفقرات الفنية والمؤتمر اللي بيقام على هامش المهرجان».

الكيلاني: تراث الموسيقي العربية معروف

واستطردت: «تراث الموسيقي العربية معروف، والشباب فيه منهم مقبل على التراث القديم ولكن بيحبوا التجديد والأغاني اللي فيها إيقاع سريع شوية، واختارنا يبقى المهرجان السنة دي مزيج بين الأصالة التجديد».

وأوضحت أن مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية يتناول عددا من الأبحاث والندوات الأدبية التي ستقام على هامش الفعاليات «أنا حضرت كورال الأطفال لمركز تنمية المواهب بالموسيقى العربية، وكنت فرحانة بيهم جدا، وشوفت أطفال 10 سنين بيغنوا أغاني سيد درويش، والتراث ده حاجة مهمة جدا».

وتابعت: «الثقافة من غير إعلام كأنه ناس بتتكلم مع بعضها في غرف مغلقة، لأن الإعلام وسيلة إيصال للمجتمع عموما، والشركة المتحدة قامت بدور كبير بالتعاون مع وزارة الثقافة لإيصال الخدمة الثقافية لأكبر قدر من قطاعات المجتمع، وده اللي تجسد في مهرجان القلعة السنة دي».