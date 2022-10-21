«هتقضي الويك إند فين؟».. اعرف أجمل المزارات السياحية في الغردقة

تعتبر الغردقة من أفضل المدن السياحية في مصر ومن أفضل عشرة وجهات سياحية في العالم، حيث تمتلك مقومات طبيعية وسياحية جعلتها محط أنظار الباحثين عن قضاء إجازة سعيدة برفقة الأصدقاء أو الأسرة.

إجازة الويك إند في الغردقة

تستعرض «الوطن»، أجمل المزارات السياحية في الغردقة لقضاء أحلى الأوقات خاصة في «الويك إند» والتي تقتصر على 48 ساعة فقط في نهاية الأسبوع، على شواطئ الغردقة الساحرة، نظرا لبدء الدراسة.

أجمل المزارات السياحية في الغردقة

يوضح بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن الغردقة تمتلك عدد من المزارات السياحية والتي جعلهتا من أفضل المقاصد السياحية في مصر والعالم وهي كالتالي:

مارينا الغردقة السياحية

تعتبر مارينا الغردقة السياحية من أفضل المزارات السياحية وتقع في مدخل ميدان العروسة جنوب الغردقة وهي عبارة عن مارينا عالمي لليخوت تضم أفضل يخوت سياحية في العالم تشبه المواني العالمية وتضم عددا من الكافيهات والمطاعم السياحية والبازارت ومكاتب حجز رحلات سفاري وغواصة ورحلات بحرية.

الممشى السياحي

تضم الغردقة عدد من المماشي السياحية أشهرها الممشى السياحي جنوب الغردقة ويمتد لأكثر من 10 كيلو مترات يقع على ضفافه عددا من الفنادق والمنتجعات السياحية والكافيهات والمولات التجارية والبازارات.

الرحلات السياحية

تشتهر الغردقة برحلات سياحية منها رحلات البحرية إلى الجزر ورحلات الغواصة ورحلات السفاري التي تنتشر ويزداد الطلب عليها في موسم الشتاء حيث ركوب موتوسيكل السفاري وسيارات الدفع الرباعي وسط الصحاري والاستمتاع بغروب الشمس.

متحف الأكواريوم

كما يعتبر متحف أكواريوم الغردقة، واحدا من أفضل المتاحف في الشرق الأوسط يضم 22 حوض سمك وقاع بحر مصمم تحت الماء وعددا من الكائنات البحرية النادرة و حديقة وغابات بها حيوانات نادرة ويقع بمنطقة مجاويش جنوب الغردقة.