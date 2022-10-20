تضم 35 شخصا.. خروج قائمة عفو رئاسي جديدة من السجون وسط فرحة الأهالي (صور)

أعلن طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بدء خروج المعفو عنهم من المحبوسين احتياطيا، ضمن قائمة العفو الأخيرة، التي تضم 35 شخصا.

وقال الخولي، إننا شهدنا خلال الفترة الأخيرة وتيرة سريعة لخروج دفعات متتالية خلال فترة وجيزة، بسبب التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية، إذ إنّ هناك تعاونًا كبيرًا مع النائب العام، ووزير الداخلية، ووجّه الشكر إليهما، مشيرا إلى أن عدد المُفرج عنهم حتى الآن تجاوز 1000 شخص.

وأشار إلى أن لجنة العفو الرئاسي، حصلت على مدار الفترة السابقة على العديد من القوائم من القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن أهالي المحبوسين مباشرة، فكان من بين المفرج عنهم، العديد من الشباب وعمال مصر للتأمين وصحفيين ونساء كُن على رأس الأولويات.

أكد عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة وأخرى غير معروفة، لأن خروج أي محبوس نجاح في حد ذاته لعمل اللجنة، مشيرًا إلى أنّ ملف دمج المُفرج عنهم مهم للغاية، وتحقق فيه اللجنة نجاحات خلال الفترة الأخيرة.