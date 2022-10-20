«القومي للمرأة» ينعى النائبة ابتسام أبو رحاب

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورۃ مایا مرسي و جمیع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى النائبة ابتسام أبو رحاب عضوة لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد سابقًا.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر رمزا نسائيًا مميز، تركت أثرا كبيرا كنائبة في البرلمان، وفي مجال الخدمة العامة وخاصة المرأة على مدار سنوات عديدة، خدمت وطنها بكل إخلاص وحب.

ويتقدم المجلس بخالص المواساة لأسرة الفقيدة ابتسام أبو رحاب سائلين المولى عز وجل، أن یتغمدها بواسع رحمته ویلهم ذویها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إلیه راجعون.