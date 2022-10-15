مايا مرسي للمرأة الريفية في يومها العالمي: كل سنة وأنت قوة مصر الزراعية

هنأت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، المرأة الريفية في يومها العالمي قائلة: "كل سنة وأنت قوة مصر الزراعية"، وأعد المجلس مقطع فيديو للمرأة الريفية، موضحًا أنها هي رمز الخير والطيبة والأصالة والعطاء دون حدود.

يوم المرأة الريفية

وأضاف القومي للمرأة أن المرأة الريفية هى الشريك الأساسي فى الاقتصاد الزراعي لمصر، مشيراً إلى أن العالم أجمعه يحتفل في يوم 15 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمرأة الريفية، وذلك اعترافًا وتقديرًا لدورها العظيم في استدامة المجتمع الريفي.

القومي للمرأة

ووجه المجلس القومي للمرأة الشكر للمرأة الريفية قائلاً: "وإحنا بنقولها كل سنة وأنت طيبة، كل سنة وأنت الخير والسند، كل سنة وأنت قوة مصر الزراعية، كل سنة وأنت كل معاني الحياة".