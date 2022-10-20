ضبط 3 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع بأكتوبر

ضبطت مباحث التموين بالجيزة، صاحب مصنع دون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من إدارة التموين، بمداومة صاحب مصنع على تعبئة منتجات مثل المخلل والطحينة وورق العنب دون ترخيص، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

3 طن مواد غذائية

وبالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقيادة العميد يحيى زغلول مدير مباحث التموين، أمكن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المخلل، الطحينة وورق العنب دون ترخيص، كائن بحي الأندلس بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، يبلغ من العمر 22 عامًا، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر دون فواتير وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبتفتيش المصنع ضبط عدد 3 طن و700 كجم من المخلل والطحينة وورق العنب جميعها مجهولة المصدر ودون بيانات.