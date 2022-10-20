ضبط 39 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر و25 ألف عبوة مياه غازية بمصنع دون ترخيص

استمرارا للجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تضر بالبيئة وغش مستلزمات الإنتاج الزراعي وجرائم غش السلع بكل أنواعها، واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية.

ضبط مصنع دون ترخيص للأعلاف الحيوانية بالمنوفية

وأسفرت الحملات عن تحقيق نتائج إيجابية، فبنطاق مديرية أمن المنوفية، أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط مصنع دون ترخيص للأعلاف الحيوانية، بداخله كمية تصل 39 طن أعلاف حيوانية ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر، ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

ضبط 5 مصانع دون ترخيص للمنظفات المنزلية

كما أسفرت الحملات عن ضبط 5 مصانع دون ترخيص للمنظفات المنزلية والمياه الغازية والمنتجات البلاستيكية وخراطيم ري التنقيط للأراضي الزراعية، بمضبوطات بلغت 21.5 طن مواد خام ومنتج نهائي للمواد البلاستيكية، وطنين ونصف مواد خام منظفات منزلية، وأكثر من 25 ألف عبوة مياه غازية، و66 ألف متر منتج نهائي لخراطيم الري، وجميع المضبوطات مجهولة المصدر.

وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال حماية الثروة الزراعية، بينها الأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف، إذ تم ضبط شركتي أسمدة ومبيدات دون ترخيص، بمضبوطات بلغت 1.350 طن أسمدة ومخصبات زراعية و450 عبوة مبيدات زراعية و15 طن أعلاف دون ترخيص.