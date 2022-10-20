إن بي سي الأمريكية: الكونجرس سيقدم مساعدات لأوكرانيا بـ50 مليار دولار

يعتزم الكونجرس الأمريكي، تمرير حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار دولار إلى دولة أوكرانيا الفترة المقبلة.

حزمة مساعدات جديدة

وذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية، أن حزمة المساعدات التي يدرسها الكونجرس الأمريكي، ستكون جزءً من مشروع قانون شامل للإنفاق.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي، عقب إعلان عدة أقاليم الانفصال عن أوكرانيا ورغبتها الانضمام إلى روسيا، وسط فرض عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية وغالبية الاتحاد الأوروبي على موسكو، ممثلة في منعها من استخدام نظام التحويل المالي سويفت كود، وكذلك فرض عقوبات على العسكريين الروس، ومنع روسيا من تلقي قطع غيار أسلحتها، فيما ردت موسكو بقطع الغاز عن أوروبا وتهديدها بشكل مستمر باستخدام السلاح النووي.