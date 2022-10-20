إليسا تعتذر عن إساءة غير مقصودة في حق نانسي عجرم.. والأخيرة: أنا بحبك

اعتذرت الفنانة إليسا عن خطأ وقعت فيه، في حق الفنانة نانسي عجرم، إذ أعجبت بتغريدة عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» ورد فيها إساءة ضمنية للفنانة نانسي عجرم.

ونشرت إليسا تغريدة عبر تويتر قالت فيها: «كم مرة بتصير معكن تعملوا لايك بالغلط؟ ضغطت لايك على تغريدة مش حلوة بحقي ولا بحق نانسي وشلتها فورا بس في دايما ناس أصحاب نوايا سيئة بيعيشوا على المشاكل لما بدي قول شي بقولوا دغري مش مواربة، أتمنى ما بقا يتم التداول بالموضوع، نانسي بحبها وأكبر من كل هالأمور».

نانسي عجرم لـ إليسا: أنا بحبك

وعلى الفور ردت، نانسي عجرم عبر حسابها على تويتر قائلة: «وأنا بحبك! وولا مرة رح نعلّق على هيك أمور».

كانت الفنانة إليسا قد أصدرت مؤخرا بيانا ضد الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي بسبب قرصنتهما لأغنيتها، جاء فيه: «تقدمت الفنانة إليسا بواسطة وكيلها القانوني المحامي مارك حبقة بعدة مراجعات قضائية حماية لحقوقها المكرّسة قانونا، وذلك بوجه التعدّي السافر والقرصنة المتعمّدة على حقوق الملكية الفنية والأدبية العائدة لها».

وتابعت: «فيما خصّ أغنية أنا وبس التي جرى قرصنتها وإعادة بثّها من قبل السيدين زياد برجي وأحمد ماضي اللذان وبعد أن تنازلا عن كامل حقوقهما الفنية والأدبية وقبضا حقوقهما المادية الناتجة عن التنازل المذكور، عادا وبشكل مناف لأبسط القواعد القانونية والأدبية بإعادة نشر الأغنية تحت عنوان وبطير، ضاربين عرض الحائط بأبسط أدبيات قواعد الفن وأدبيات التعامل الأخلاقي».

إليسا: «أمتلك كل المستندات القانونية»

أضاف البيان: «لا سيّما وأن كافة المستندات القانونية تؤكد عدم شرعية قانونية بثّ ونشر أغنية وبطير التي تعكس صورة مُقلّدة، مقرصنة عن الأغنية الرسمية للفنانة إليسا صاحبة ومالكة الأغنية الرسمية أنا وبس».